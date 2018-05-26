РФ ответственна за нарушения прав человека в Украине и Грузии - доклад ПА НАТО

В ПА НАТО считают, что быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным.

В докладе Парламентской ассамблеи НАТО ответственность за нарушения прав человека в Украине и Грузии возлагается на Россию.

Об этом на своей странице в Facebook написала Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

"В докладе, представленном главным докладчиком Уллой Шмидт, отмечаются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы относительно ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины но и в Абхазии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМиротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе - Волкер

По мнению Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным. Однако она признает, что "руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами". А главной задачей, по ее словам, сейчас является прекращение огня, которое игнорируется со стороны самопровозглашенных республик.

К тому же, отмечает Фриз, докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

Улла Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил «несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей своей власти».

"Во время выступления от делегации акцентировала внимание на продолжении нарушений международного права Россией, в частности в акватории Азовского и Черного моря", - отмечает Фриз.