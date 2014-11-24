Россия планирует отправить очередной гумконвой на Донбасс уже в конце этой недели

Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Владимир Артамонов, передают РИА Новости.

"Мы как бы ожидали где-то 27-28 (ноября), но, может быть, плюс минус несколько дней вправо или влево сдвижки произойдут", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках отправки конвоя.

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"Начало декабря, может быть, и раньше, я назвал вам цифры", — добавил замминистра.

По его словам, решение об отправке будет принято "в ближайшее время".

Ранее в Луганской ОГА сообщили, что в седьмом гуманитарном конвое, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию Луганской области, были только боеприпасы.