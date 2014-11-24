Россия планирует отправить очередной гумконвой на Донбасс уже в конце этой недели
15:34, 24 ноября 2014Политика
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Очередной, уже восьмой по счету гуманитарный конвой Россия может отправить на Донбасс уже в конце ноября.
REUTERS
Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Владимир Артамонов, передают РИА Новости.
"Мы как бы ожидали где-то 27-28 (ноября), но, может быть, плюс минус несколько дней вправо или влево сдвижки произойдут", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках отправки конвоя.
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"Начало декабря, может быть, и раньше, я назвал вам цифры", — добавил замминистра.
По его словам, решение об отправке будет принято "в ближайшее время".
Ранее в Луганской ОГА сообщили, что в седьмом гуманитарном конвое, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию Луганской области, были только боеприпасы.
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