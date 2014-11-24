Le Figaro: Риторика украинских и российских властей стала еще более воинственной

Об этом пишет Пьер Авриль в своей статье, которая называется «Риторика украинских и российских властей стала еще более воинственной», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Украина делает еще один шаг в направлении Запада, еще больше отдаляясь от Москвы. Новая парламентская коалиция после парламентских выборов 26 октября поставила перед собой цель сделать бывшую советскую республику членом НАТО. Кроме того, подача заявки на вступление в Европейский Союз запланирована на 2020 г. Такие символические обязательства украинские власти взяли на себя во время визита в Киев вице-президента США Джо Байдена.

За несколько дней до этого Москва открыто предупредила украинские власти, чтобы они не поддавались соблазну присоединиться к Альянсу, и потребовала от Запада «стопроцентных гарантий» того, чтобы эта идея не воплотилась в жизнь. «Мы хотели бы услышать, что НАТО перестает приближаться к российским границам и отказывается от своих попыток нарушить баланс сил», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на ВВС. Президент России также предостерег от попытки возвести «новый железный занавес».

Но это было напрасно. Новая украинская парламентская коалиция состоит из пяти партий, которые показали лучшие результаты на выборах 26 октября. В нее вошли популистская и националистическая партия «Самопомощь» и «Батькивщина», партия экс-премьера Юлии Тимошенко, которая выступает за более жесткий диалог с Москвой. Нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, чья риторика в отношении Кремля всегда была более агрессивной, чем риторика президента Петра Порошенко, как ожидается, останется в этой должности. Из-за всех этих жестов Кремль назвал новую коалицию «партией войны».

В России НАТО отвергают на идеологическом уровне и считают, что Альянс представляет реальную угрозу безопасности страны. Российские власти ассоциируют его с риском «цветной революции», такой как произошла на Майдане, и которая, как утверждает Владимир Путин, была импортирована с Запада. Недавно он сказал, что Россию нужно защищать от подобных революций. В эти выходные Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он «четко дал понять, что хотел бы смены режима в России». Если 51% украинцев выступают за вступление в НАТО, многие, в том числе в Киеве, сомневаются в том, что это реально. На данный момент внутри Альянса нет консенсуса по поводу интеграции Украины.

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