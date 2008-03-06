Тимошенко сначала не хотела отвечать Ющенко, а потом решила ”почему бы и нет?”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что обмен открытыми письмами с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно путей разрешения украинско-российского газового конфликта свидетельствует о том, что политика в Украине становится более открытой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в Брюсселе.

«Политика в Украине становится все более публичной, и то, что Президент высказал свою позицию публично, и то, что правительство высказало свою позицию публично, - общество может понять весомость каждой позиции», - сказала она.

Она также отметила, что сначала не хотела отвечать публично на письмо Президента, однако потом решила, «а почему бы нет?».

«В этом нет ничего плохого», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо к В.ЮЩЕНКО в ответ на обращение главы государства о ситуации в газовой сфере, опубликованное в средствах массовой информации.