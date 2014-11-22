В Донецке усилились взрывы: есть разрушения

Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в Кировском районе, близ шахты "Кировская".

В мэрии также сообщают, что в течение дня в Донецке не смолкают звуки орудийных залпов и взрывов.

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"По состоянию на 19.00 в Донецке напряженная обстановка. В течение всего дня в городе не смолкают звуки орудийных залпов и взрывы. Особенно неспокойно в Петровском, Ленинском, Киевском и Куйбышевском районах", - говорится в сообщении.

ZN.UA стало известно о ряде повреждений жилых домов в Куйбышевском районе.

Также в горсовете сообщили, что в результате боевых действий в субботу Куйбышевский район снова остался без электричества.