В Донецке усилились взрывы: есть разрушения
21:27, 22 ноября 2014Политика
0
В субботу 22 ноября в Донецке не утихали взрывы и залпы, которые усилились к вечеру.
REUTERS
Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в Кировском районе, близ шахты "Кировская".
В мэрии также сообщают, что в течение дня в Донецке не смолкают звуки орудийных залпов и взрывов.
Читайте такжеБоевики за сутки 79 раз атаковали позиции сил АТО
"По состоянию на 19.00 в Донецке напряженная обстановка. В течение всего дня в городе не смолкают звуки орудийных залпов и взрывы. Особенно неспокойно в Петровском, Ленинском, Киевском и Куйбышевском районах", - говорится в сообщении.
ZN.UA стало известно о ряде повреждений жилых домов в Куйбышевском районе.
Также в горсовете сообщили, что в результате боевых действий в субботу Куйбышевский район снова остался без электричества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter