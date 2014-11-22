В Донецке усилились взрывы: есть разрушения

21:27, 22 ноября 2014
Политика
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В субботу 22 ноября в Донецке не утихали взрывы и залпы, которые усилились к вечеру. 

REUTERS

Местные жители сообщают о двух мощных взрывах в Кировском районе, близ шахты "Кировская". 

В мэрии также сообщают, что в течение дня в Донецке не смолкают звуки орудийных залпов и взрывов. 

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"По состоянию на 19.00 в Донецке напряженная обстановка. В течение всего дня в городе не смолкают звуки орудийных залпов и взрывы. Особенно неспокойно в Петровском, Ленинском, Киевском и Куйбышевском районах", - говорится в сообщении. 

ZN.UA стало известно о ряде повреждений жилых домов в Куйбышевском районе. 

Также в горсовете сообщили, что в результате боевых действий в субботу Куйбышевский район снова остался без электричества. 

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