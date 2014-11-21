Ночь в Донецке прошла спокойно – горсовет

Об этом сообщает Донецкая мэрия.

По состоянию на 11.00 в Донецке спокойная обстановка, сообщения от жителей о происшествиях в районах города не поступают. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

«Аварийно – ремонтные бригады продолжают вести работы по ремонту и замене линий электропередачи и электрооборудования, поврежденных в результате боевых действий», - говорится в сообщении.

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Бригадами восстановлено электроснабжение Центрального и Северного водопроводных узлов в Донецке, обесточенных в результате артобстрела в ночь с 19 на 20 ноября. Возобновлена подача воды и электроснабжения жителям Киевского района города.

Частично остаются обесточенными поселок Трудовское, частный сектор поселка Октябрьский, Ворошиловский и Киевский районы города.