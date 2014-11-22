В АТО усилят борьбу с диверсиями

Жителей Донецкой и Луганской областей призывают к осторожности: террористы продолжают размещать противопехотные мины на территориях рядом с населенными пунктами.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер ИАЦ СНБО Андрей Лысенко.

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"Террористы продолжают игнорировать принципы гуманитарного права и международных конвенций в сфере использования определенных типов боеприпасов, вооружения и военной техники, и продолжают размещать противопехотные мины на территориях рядом с населенными пунктами. Из 4 погибших военнослужащих двое подорвались на мине у г.Счастье", - отметил Лысенко.

По его словам, в целом потери от подрывов на взрывных устройствах различных типов сопоставимы с потерями от обстрелов.

"Поэтому по приказу командования сил АТО будут существенно усилены противодиверсионные меры", - добавил представитель СНБО.

В течение суток пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 60 единиц боеприпасов, из них артиллерийских снарядов - 34, других взрывоопасных предметов - 26. Обследовано около 1540 га территорий, обнаружено и изъято более 28 тыс. единиц боеприпасов.

Также он призвал жителей оккупированных территорий быть бдительными, поскольку в населенных пунктах постоянновспыхивают столкновения между различными бандами боевиков.

"Эти схватки сопровождаются перестрелками, в результате которых уже неоднократно были жертвы среди местного населения", - добавил Лысенко.