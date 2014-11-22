Силы АТО опровергают информацию об уничтожении группировки террористов под Торезом

Пресс-центр Антитеррористической операции опровергает информацию, распространяемую боевиками, о том, что украинские силовики уничтожили большую группировку террористом в районе города Торез Донецкой области.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

«Через собственные каналы в социальных сетях боевики так называемых ЛНР и ДНР распространяют информацию о том, что будто бы сегодня ночью в районе Тореза силами АТО уничтожено крупная группировка террористов. Но эта информация не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

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При этом в пресс-центре подчеркнули, что силы АТО и их артиллерия используются исключительно в оборонных целях. В тоже время, в сообщении предполагается, что распространяя недостоверную информацию, боевики пытаются переложить ответственность за внутренний конфликт между бандформированиями на регулярные подразделения украинских войск.

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