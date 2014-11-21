Украина получила от США противоминометные радары

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона полковник Стив Уоррен, сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства США.

Это первые из 20 радаров, которые планируется передать украинской армии, остальные поступят в течение ближайших недель. Позже, в середине декабря американские военнослужащие начнут подготовку военных ВСУ.

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"Радиолокационные системы фиксируют минометный огонь и быстро рассчитывают источник происхождения минометного обстрела противника, что позволяет дружественным силам реагировать соответствующим образом", - сообщил Уоррен.

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Представитель Минобороны США добавил, что украинские военные сами будут определять, где, как и когда они будут использовать эти радары.

Отмечено, что поставка данных систем является частью программы США по предоставлению оборудования и обучению ВСУ, общая стоимость которой составляет 118 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Вашингтон решил увеличить поставки нелетального вооружения Украине, о поставках летального оружия речь пока не идет.