США планируют предоставить Украине еще 20 млн долларов на проведение реформ



Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства США в Украине.

”Соединенные Штаты остаются решительно настроены поддерживать Украину на ее пути в обеспечении безопасности, восстановлении экономической стабильности, усилении верховенства права, продвижении в борьбе с коррупцией, и проведении демократических и конституционных реформ. США стоят вместе с украинским народом в их выборе демократии, реформах и европейской интеграции”, - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что для достижения этих целей вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Белый Дом сейчас ожидает одобрения от Конгресса предоставления Украине 20 млн долларов для поддержки комплексных реформ украинской правоохранительной системы, судебной системы, в том числе прокуратуры и антикоррупционных реформ.

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Также Байден объявил, что США направит в Украину дополнительные 3 миллиона долларов для Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций для оказания помощи внутренне перемещенным лицам в результате боевых действий на востоке Украины.

Кроме того, утверждается, что вместе с этими программами правительство США обязалось предоставить Украине помощь, которая должна составлять около 320 миллионов долларов в 2014 году. Сообщается, что дополнительно к этой сумме также были предоставлены гарантии по займу в 1 миллиард долларов.