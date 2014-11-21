В коалиционном соглашении предусмотрена ликвидации ГАИ и некоторых спецподразделений

В документе, который сегодня парафировали 5 политических сил, прошедших в парламент восьмого созыва, предусмотрено создание Национальной полиции (ЦОИВ в системе МВД, которое реализует политику в сфере противодействия преступности и обеспечения общественного порядка) с такой структурой: полиция общественной безопасности (единая патрульная служба и служба участковых инспекторов), криминальная полиция (оперативно-следственные органы), подразделения полиции специального назначения (унифицированные подразделения быстрого реагирования, исчерпывающий перечень функций которых установлен законом), судебная полиция.

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Кроме того, соглашением предусмотрены: ликвидация подразделений транспортной милиции с передачей их функций территориальным органам Национальной полиции; ликвидация специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью с возложением их функций на подразделения ГБР; ликвидация ветеринарной милиции, которая дублирует функции ветеринарных и фитосанитарных служб; ликвидация ГАИ и передача функций по обеспечению безопасности дорожного движения в единую патрульную службу; пересмотр статуса милиции по делам детей в соответствии с требованиями международного права и демократических стандартов; ликвидация Государственной службы охраны МВД.