Опубликован текст парафированного сегодня коалиционного соглашения

На сайте Объединения "Самопомич" появился текст парафированного сегодня руководителями пяти партий Коалиционного соглашения.

Документ предусматривает отмену депутатской неприкосновенности, отмену решения о внеблоковом статусе Украины, проведение судебной и бюджетной реформ. Как сообщалось, Лидеры “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко, “Батькивщины” Юлия Тимошенко, “Народного фронта” Арсений Яценюк, “Радикальной партии Олега Ляшко” Олег Ляшко и Оксана Сыроед от Объединения “Самопомощь” торжественно парафировали текст коалиционного соглашения.

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