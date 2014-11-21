Опубликован текст парафированного сегодня коалиционного соглашения
17:07, 21 ноября 2014Политика
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На сайте Объединения "Самопомич" появился текст парафированного сегодня руководителями пяти партий Коалиционного соглашения.
Текст коалиционного соглашения предусматривает отказ от депутатской неприкосновенности / УНИАН
Документ предусматривает отмену депутатской неприкосновенности, отмену решения о внеблоковом статусе Украины, проведение судебной и бюджетной реформ.
Как сообщалось, Лидеры “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко, “Батькивщины” Юлия Тимошенко, “Народного фронта” Арсений Яценюк, “Радикальной партии Олега Ляшко” Олег Ляшко и Оксана Сыроед от Объединения “Самопомощь” торжественно парафировали текст коалиционного соглашения.
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