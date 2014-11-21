В Народном вече на столичном Майдане принимают участие около 5 тысяч человек

В Народном вече по случаю первой годовщины начала Евромайдана в центре Киева участвуют около 5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство людей находится возле стелы Независимости и на перекрытой для движения транспорта улицы Крещатик, а также на части улицы Институтской со стороны Крещатика, которая вчера была переименована в аллею Героев Небесной Сотни.

Присутствующие на мероприятии люди не держат никаких партийных флагов, а исключительно государственные флаги Украины. При этом киевляне продолжают подходить на вече.

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Как и во время Евромайдана, модератором мероприятия с импровизированной сцены является действующий министр культуры Евгений Нищук.

Также собравшиеся на Майдане люди почтили память погибших минутой молчания.