Первая годовщина Евромайдана: как начиналась революция

08:30, 21 ноября 2014
Политика
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Один год назад, 21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял постановление о приостановлении процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, вызвавшее массовые протесты в Украине, которые впоследствии получили название Евромайдан.

Митинг Евромайдана в Киеве, 22 ноября 2013 года

Уже вечером 21 ноября на Майдане в Киеве собрались около 1500 человек, к протестующим присоединились и некоторые политические лидеры. В этот же день Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014 года.

Акции состоялись также в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке.

Параллельно в соцсетях и СМИ на определение протестов распространились слово и хештег "Евромайдан".

Митинг продолжался и на следующий день. Вечером во время попытки установить палатки произошли столкновения между активистами и милицией. 23 ноября милиция пыталась оттеснить митингующих с площади, обосновывая это необходимостью установки елки, которая позже стала одним из важных символов Евромайдана.

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24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни протесты продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. В некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

26 ноября к протестам организовано присоединились студенты КНУ имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. В последующие дни состоялась предупредительная и общая студенческая забастовка.

На следующий после завершения Вильнюсского саммита день, 30 ноября около 4 утра "Беркут" начал разгон протестующих, во время которого пострадало много участников. Много случаев неправомерного применения силы сотрудниками спецподразделения МВД были зафиксированы журналистами и участниками протестов.

Уже вскоре на Михайловской площади начали собираться возмущенные разгоном граждане, количество которых значительно превысило количество первоначальных участников Евромайдана.

Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Началась революция.

22 ноября, митинг в Киеве
22 ноября, митинг в Киеве  /  © Фото Оксаны Коваленко
22 ноября, митинг в Киеве
22 ноября, митинг в Киеве  /  © УНИАН
23 ноября, Евромайдан в Херсоне
23 ноября, Евромайдан в Херсоне /  © 0552online.com
24 ноября, массовый митинг в Киеве
24 ноября, массовый митинг в Киеве /  © blackseanews
25 ноября, студенческий протест во Львове
25 ноября, студенческий протест во Львове /  © Фото УНИАН
26 ноября, студенты на Майдане
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27 ноября, Киев, студенты пишут письмо Януковичу
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28 ноября, проевропейская акция в Донецке
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30 ноября, Киев, Беркут разгоняет протестующих
30 ноября, Киев, Беркут разгоняет протестующих /  © Фото УНИАН
30 ноября, украинцы вышли на улицы после разгона Майдана
30 ноября, украинцы вышли на улицы после разгона Майдана /  © Ирина Геращенко

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