Первая годовщина Евромайдана: как начиналась революция

Уже вечером 21 ноября на Майдане в Киеве собрались около 1500 человек, к протестующим присоединились и некоторые политические лидеры. В этот же день Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014 года.

Акции состоялись также в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке.

Параллельно в соцсетях и СМИ на определение протестов распространились слово и хештег "Евромайдан".

Митинг продолжался и на следующий день. Вечером во время попытки установить палатки произошли столкновения между активистами и милицией. 23 ноября милиция пыталась оттеснить митингующих с площади, обосновывая это необходимостью установки елки, которая позже стала одним из важных символов Евромайдана.

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24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни протесты продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. В некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

26 ноября к протестам организовано присоединились студенты КНУ имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. В последующие дни состоялась предупредительная и общая студенческая забастовка.

На следующий после завершения Вильнюсского саммита день, 30 ноября около 4 утра "Беркут" начал разгон протестующих, во время которого пострадало много участников. Много случаев неправомерного применения силы сотрудниками спецподразделения МВД были зафиксированы журналистами и участниками протестов.

Уже вскоре на Михайловской площади начали собираться возмущенные разгоном граждане, количество которых значительно превысило количество первоначальных участников Евромайдана.

Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Началась революция.