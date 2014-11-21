Канада поздравила Украину с годовщиной Революции Достоинства

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, международной торговли и развития Канады.

«Сегодня Канада поздравляет народ Украины, который год тому назад впервые вышел на Майдан Незалежности в Киеве для мирного протеста против коррумпированного режима Януковича», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКанада призвала Россию немедленно отозвать войска от украинских границ

При этом отмечается, что после того, как прошёл год после начала тех событий, украинский народ получил значительный прогресс в направлении обеспечения демократического и процветающего будущего, в том числе проведения успешных президентских и парламентских выборов и подписания исторического Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«Эти успехи не дались легко – они были достигнуты перед лицом препятствий со стороны постоянных усилий режима Путина, который пытался не допустить, чтобы украинский народ воспользовался своим правом определять ход собственной истории», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что поздравляя украинский народ за его мужество и стойкость, правительство и народ Канады вновь подтверждают свое обязательство поддерживать Украину на пути продвижения к успешной и процветающей демократии.