В Киеве проходит вече по случаю годовщины Евромайдана (прямая трансляция)

Согласно плану меропрития, с 16:00 до 17:00 запланирован марш с Михайловской площади до Майдана Незалежности членов самообороны.

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А с 18:00 до 20:00 будет проходить Народное вече, а также концерт "Песни свободы".