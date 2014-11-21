В Киеве проходит вече по случаю годовщины Евромайдана (прямая трансляция)
17:28, 21 ноября 2014Политика
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По случаю первой годовщины начала событий на Майдане Незалежности в Киеве проходит народное вече.
Согласно плану меропрития, с 16:00 до 17:00 запланирован марш с Михайловской площади до Майдана Незалежности членов самообороны.
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А с 18:00 до 20:00 будет проходить Народное вече, а также концерт "Песни свободы".
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