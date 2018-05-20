МИД требует от России освободить 64 украинских политических заключенных

По информации министерства, 24 политических заключенных находятся в тюрьмах на территории РФ и 40 - в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить 64 украинских политических заключенных, находящихся в тюрьмах России и оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

«По меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников», - написала она.

Читайте такжеСовет Европы должен равняться на украинских политзаключенных в защите своих принципу – Климкин

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2018 года российская власть провела задержание ряда крымских татар в Крыму. В частности, были задержаны родственники политзаключенного Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации. Реагируя на такие действия, МИД Украины выразил протест и заявил о намерении обратиться в международные суды.