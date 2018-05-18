На сегодняшний день в Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины - Чубаров

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, преследования по сфабрикованным делам - это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый.

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время выступления на вечере-реквиеме ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на Софийской площади в Киеве заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"Запрет деятельности Меджлиса, аресты, притеснения, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, бесследное исчезновение людей - это современная жизнь крымских татар и этнических украинцев во временно оккупированном Крыму. Преследование по сфабрикованным делам - это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый. На сегодняшний день незаконно лишены свободы 67 жителей Крыма, граждан Украины. Своих незаконно осужденных родителей ждут 105 малолетних детей", - подчеркнул депутат.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 1944 года почти почти все коренное население Крыма было депортировано. Людям давали 15 минут на сборы, после чего, словно скотов, помещали в товарные вагоны. Всего за 3 дня были депортированы почти 200 тысяч человек по приказу Сталина. Около 8 тысяч погибли во время перевозки. Десятки тысяч умерли из-за нечеловеческих условий жизни в течение нескольких лет после депортации.

В карательной операции участвовали 32 тысячи сотрудников НКВД. Большая часть депортированных была направлена на спецпоселение в Узбекистан. Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 80-х годов. Однако после аннексии полуострова Россией репрессии против крымских татар возобновились. Около 30% были вынуждены вновь покинуть свои дома и выехать на материковую Украину. Однако, большинство остается там и надеется, что темные времена пройдут.