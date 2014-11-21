СНБО: взрыв в Мариуполе осуществлен с помощью радиоуправляемого устройства

Взрыв в Мариуполе, во время которого пострадали двое военнослужащих, был вызван радиоуправляемым устройством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Мариуполе на обочине автодороги, когда проходила украинская военная колонна, произошел взрыв. По предварительным данным, сработало радиоуправляемое взрывное устройство», - отметил он.

«Ранены 2 военнослужащих. Открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины («Террористический акт»)», - добавил Лысенко.