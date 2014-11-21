Под Мариуполем с начала перемирия погибли 14 военных

Об этом сообщил заместитель руководителя штаба АТО в секторе "М" полковник Анатолий Тихонов, передает пресс-служба Мариупольского горсовета. Кроме того, по его словам, пострадали более 60 украинских военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 20 ноября, ООН обнародовала доклад по Украине, в котором сообщается, что с начала действия режима прекращения огня на Донбассе погибли 957 человек. За все время военного конфликта число погиблиш возросло до 4317 человек.