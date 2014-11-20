ООН: с начала действия режима прекращения огня на Донбассе погибли 957 человек

Об этом говорится в докладе ООН от 20 ноября о состоянии соблюдения прав человека в Украине. "По данным Управления ООН по правам человека, с середины апреля по 18 ноября, по меньшей мере 4317 человек были убиты и 9 921 ранен в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины", - сказано в докладе.

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Вместе с тем отмечается, что с начала прекращения огня, с 6 сентября по 18 ноября, было зарегистрировано 957 погибших - 838 мужчин и 119 женщин, хотя некоторые, возможно, были убиты до прекращения огня, но зарегистрированы позже.

Число внутренне перемещенных лиц также резко увеличились с 275 тыс. 489 по состоянию на 18 сентября до 466 тыс. 829 19 ноября, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.