В Украине надеются получить решение об отмене виз с ЕС до лета 2015 года

Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак во время официальной встречи с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Риге сегодня, 21 ноября, в первую годовщину Революции достоинства в Украине, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Безвизовый режим – это то, чем ЕС может вознаградить украинских граждан за их преданность общим европейским ценностям. Свобода передвижения – это одна из этих ценностей. Я убежден, что к тому времени будут окончательно выполнены все пункты второй фазы либерализации, и визы будут отменены», – сказал член украинского правительства.

«Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Латвии во время ее председательства в Совете ЕС в первой половине 2015 года», – добавил министр.

Читайте такжеНа следующей неделе ЕС будет проверять Украину на готовность к безвизовому режиму

Семерак проинформировал латвийскую сторону о том, что Украина продолжает активную работу по выполнению критериев второй фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима.

Министр поблагодарил Латвию за поддержку, в частности, за лечение и реабилитацию украинцев, которые пострадали во время военных действий, и за гуманитарную помощь.

Кроме того, стороны договорились, что Латвия будет оказывать Украине помощь в проведении реформ. «Хотим максимально использовать исторический опыт Латвии на пути приближения к стандартам ЕС», – отметил Семерак.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль 19 сентября выразила предположение, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Риге в мае 2015 года. По ее словам, на 1 января 2015 года запланирован запуск процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.

5 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о выделении 150 млн грн на приобретение более 600 терминалов для выдачи биометрических паспортов.

"Это значит, что фактически в каждом районе мы поставим соответствующий терминал, и до конца января система должна заработать", - сказал он.

В сентябре с.г. Европейский Союз подтвердил готовность ввести безвизовый режим поездок граждан Украины после выполнения требований Плана действий по либерализации визового режима.