На Михайловской площади начинают шествие участники Марша Достоинства

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша выстраиваются в колонны и еще продолжают прибывать на Михайловскую площадь.

Народный депутат, комендант "Майдана" Андрей Парубий рассказал журналистам о маршруте и мероприятиях во время этого шествия.

По его словам, шествие начнется с молебна на Михайловской площади, затем колонна отправится по улице Владимирской к памятнику Шевченко, затем по бульвару Шевченко спустится на улицу Крещатик, через Майдан Незалежности, где будет сделана небольшая остановка, колонна продолжит движение по улице Институтской к часовне, возле которой участники шествия почтут память погибших на Майдане и в АТО.

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Затем колонна продолжит движение по Институтской и через Крепостной переулок двинется на улицу Грушевского. Возле Мариинского парка участники шествия почтут память майдановцев, погибших там. Завершится шествие на Европейской площади.

После этого участники шествия присоединятся к мероприятиям, которые начнутся на Майдане Незалежности.