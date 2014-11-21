Москва передает так называемой «ЛНР» средства для пенсий, но их разворовывают - СНБО
Москва передает руководству так называемой «ЛНР» средства для выплаты пенсий местным жителям, однако их разворовывают.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Между группировками террористов все больше обостряются противоречия. В частности, вчера между руководством так называемой ЛНР и «казаками» атамана Козицына возникла ссора из-за пропажи большой суммы денег, которые якобы были переданы из Москвы для выплаты пенсий местным жителям», - отметил он.
«Козицын обвинил «главу ЛНР» Плотницкого в разворовывании этих денег. По оперативной информации, группировка так называемых «казаков» и в дальнейшем не будет подчиняться власти так называемой «ЛНР», несмотря на то, что некоторое время тому назад они записывали общее обращение», - добавил Лысенко.