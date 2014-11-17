В Горловке пенсионеры устроили драку из-за талонов на получение денег

Сегодня в Горловке пожилые люди подрались из-за талонов на пенсию. Пенсионеры выстаивали многотысячные очереди, чтобы получить талон, который в будущем якобы дает право на получение пенсии, передает Gorlovka.ua.

«Уважаемые ДНР, организуйте пенсионный фонд, сегодня люди дрались за эти талоны. Пожилых очень жалко, они падали со ступенек, кто вниз головой, кто на колени. Это были старенькие бабушки с палочками. Скорая приезжала», – написал в сети один из жителей города.

Читайте такжеСтоимость поставленного в оккупированный Донбасс газа Кабмин компенсирует из пенсий жителей региона

По информации очевидцев, такое столпотворение было зафиксировано, в частности, в районе Калининского исполкома Горловки. Жительнице этого района удалось также записаться в очередь на талоны, она стала пятитысячной. Как отмечают сами горловчане, за это время пока пенсионеры давятся и ругаются в этой очереди, приезжали пять машин скорой помощи, так как пожилым людям становилось плохо.

В то же время, в других оккупированных городах Донбасса жители начинают митинговать против самопровозглашенных властей и требовать социальных выплат. Акции прошли в Макеевке, Торезе, Снежном и Краснопартизанске, говорится в сюжете ТСН.ua.

В Торезе люди перекрыли дороги и пытались штурмовать отделение банка, где им обещали выдать по 500 гривень. Денег в банке не оказалось.

Читайте такжеПереоформить пенсии и соцвыплаты пожелали более 600 тысяч переселенцев

В Краснопартизанске женщины требовали у местного коменданта ответить на неудобные вопросы о выплатах, но он вызвал автоматчиков. Людям пришлось уйти ни с чем.