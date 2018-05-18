Экс-регионал, который в Раде отобрал у журналистов телефоны, надеется на сохранение неприкосновенности

Пономарев оправдывает себя тем, что журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

Бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от "Воли народа" Александр Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за препятствование работы журналистов. Пономарев считает, что журналисты "вели себя по-хамски", не представились и мешали ему во время разговора с коллегой.

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Об этом нардеп сказал в комментарии "Украинской правде". "Их попросили не мешать, они довольно нагло себя повели... в конце концов, закончилось тем, что отобрал у них телефон и сказал, что на улице верну", - рассказал нардеп.

Пономарев подчеркнул, что не считает свои действия препятствованием работе журналистов. "Для начала, о том, что это журналисты, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки", - утверждает нардеп.

Как сообщал УНИАН, в феврале экс-регионал в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов. Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым. Они ссорились из-за того, что Соболев обвинил компанию Пономарева "Агринол" в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск. Впоследствии после спора еще и с журналистами Пономарев вернул им телефоны.

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении Пономарева к уголовной ответственности.