Поскандалил с журналистами и вырывал телефоны из рук: прокуратура отреагировала на выходку экс-регионала в кулуарах Рады (видео)

Проведение досудебного расследования поручено следователям СБУ.

По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

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Справка УНИАН. «Цензор.НЕТ» сообщил, что нардеп Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

Комментарий был связан с вчерашним заявлением нардепа Сергея Соболева о схеме закупки машинного масла для войск, которое привело к поломке техники. Он процитировал решение суда, которым в связи с данными фактами постановляется изъять всю документацию у компании "Агринол", владельцем которой является народный депутат Пономарев. Сегодня Соболев на брифинге снова обнародовал эту информацию. После брифинга Пономарев в кулуарах Рады подошел к Соболеву и начал что-то ему эмоционально рассказывать. Соболев попросил Пономарева подождать, пока он ответит на вопросы журналистов. После этого, видя агрессивный настрой Пономарева, корреспондент Цензор.НЕТ начал снимать на видео разговор двух депутатов в кулуарах Рады на повышенных тонах.

Как пишет издание, после этого разговора с Соболевым, Пономарев начал эмоционально обзывать журналистов "журналюгами" и стал обвинять журналистов, что они якобы подглядывают за частной беседой и в какой-то момент выхватил мобильный телефон из рук парламентского корреспондента Цензор.НЕТ, на камеру которого он вел запись комментария нардепа, и положил себе в карман, заявив, что отдаст его, "когда выйдем на улицу и там поговорим". Также Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман.

Игнорируя просьбы и требования журналистов вернуть телефоны, Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу. Также, отмечает Цензон. НЕТ, Пономарев угрожал их журналисту.

"Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", - заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

В итоге, после споров с журналистами, Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.