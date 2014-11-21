Порошенко и Байден посетили Майдан (фото)
12:15, 21 ноября 2014Политика
14
Вице-президент США Джо Байден посетил Майдан и памятный крест героям Небесной сотни в обществе президента Петра Порошенко.
Байден и Порошенко пришли на Майдан / фото "Украинская правда"
Вице-президент США пришел возложить цветы к памятному знаку с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает "Украинская правда".
Читайте такжеВице-президент США Байден прибыл в Украину
Вместе с Джо Байденом на аллею Небесной сотни пришли украинские политики и члены правительства: премьер-министр Арсений Яценюк, один из лидеров Блока Петра Порошенко Юрий Луценко и другие.
Байден и Порошенко пришли к памятному Кресту / фото "Украинская правда"
После этого, украинский президент и вице-президент США пошли на Банковую для проведения переговоров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter