Порошенко и Байден посетили Майдан (фото)

12:15, 21 ноября 2014
Политика
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Вице-президент США Джо Байден посетил Майдан и памятный крест героям Небесной сотни в обществе президента Петра Порошенко.

Байден и, Порошенко, Майдан / фото

Вице-президент США пришел возложить цветы к памятному знаку с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает "Украинская правда".

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Вместе с Джо Байденом на аллею Небесной сотни пришли украинские политики и члены правительства: премьер-министр Арсений Яценюк, один из лидеров Блока Петра Порошенко Юрий Луценко и другие.

Байден и Порошенко Майдан / фото

После этого, украинский президент и вице-президент США пошли на Банковую для проведения переговоров.

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