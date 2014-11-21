Порошенко и Байден посетили Майдан (фото)

Вице-президент США пришел возложить цветы к памятному знаку с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает "Украинская правда".

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Вместе с Джо Байденом на аллею Небесной сотни пришли украинские политики и члены правительства: премьер-министр Арсений Яценюк, один из лидеров Блока Петра Порошенко Юрий Луценко и другие.

После этого, украинский президент и вице-президент США пошли на Банковую для проведения переговоров.