Под Мариуполем боевики пустили в ход мины и фугасы против сил АТО
На юге зоны антитеррористической операции ситуация остается напряженной.
В районе города Мариуполь противник использует против украинских войск мины и фугасы, сообщает пресс-центр АТО.
«За прошедшие сутки было дважды повреждено на заложенных террористами взрывных устройствах военную автомобильную технику. К счастью, безвозвратных потерь среди военнослужащих нет. Раненым в результате взрыва оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщают в пресс-центре.
Читайте такжеЗа сутки боевики почти 40 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО
В то же время, в районе Донецкого аэропорта подразделения, которые осуществляют его оборону, также успешно отбили атаки незаконных вооруженных формирований. «Террористы из стрелкового оружия совершили обстрел колонны, перевозившей гуманитарный груз в районе Донецкого аэропорта», - сообщает пресс-центр.