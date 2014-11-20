Вице-президент США Байден прибыл в Украину

Самолет американской делегации во главе с Байденом приземлился в Международном аэропорту ”Борисполь” в 20:31.

Визит Байдена можно назвать символическим, ведь в четверг, 20 ноября, ему исполняется 72 года.

Как сообщал УНИАН, Байден будет находиться с официальным визитом в Украине 20-21 ноября.

По словам посла США в Украине Джеффри Пайетта, Байден во время визита намерен обсудить с властями Украины вопрос проведения реформ и борьбы с коррупцией.

”Его внимание будет сфокусировано на решительном сигнале о продлении выражение поддержки США украинскому народу, президенту Порошенко и украинскому правительству”, - сказал Пайетт и отметил, что Байден намерен многое сказать по указанным вопросам.

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Также визит вице-президента США будет посвящен фактам постоянного нарушения Россией территориальной целостности Украины.

По сообщению пресс-службы советника президента Украины Петра Порошенко Олега Махницкого, во время визита Байден внесет окончательную ясность в вероятность поставок американского оружия в Украину в случае полномасштабного развертывания военных действий на востоке.

По словам представителя министерства иностранных дел Украины Евгения Перебыйниса, во время встречи Байдена с руководством Украины будут обсуждаться направления развития политического и экономического сотрудничества, оказания дальнейшей всесторонней поддержки со стороны США в вопросах безопасности, включая энергетическую сферу.