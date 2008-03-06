Яценюк надеется, что кризис пошел парламенту на пользу

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что украинский парламент пережил один из самых острых кризисов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

«Я надеюсь, что из этого кризиса мы вышли только сильнее», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР напомнил, что в 15.15 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, а в 16.00 будет открыто вечернее заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, с января фракции Партии регионов и КПУ блокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против планов руководства Украины о присоединении к Плану действий о членстве в НАТО.

Партия регионов настаивала на принятии проекта постановления об обязательном проведении референдума не только по вступлению Украины в НАТО, но и по присоединению страны к Плану действий о членстве в НАТО.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК внес альтернативный проект постановления, которым предусмотрено, что решение относительно вступления Украины в НАТО принимается только по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе.

Этот документ и был принят сегодня, 6 марта, парламентом.