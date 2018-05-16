Председатель Хмельницкой ОГА ушел в отставку

23:47, 16 мая 2018
Политика
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Александр Корнийчук объявил об отставке / фото УНИАН

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Об этом Корнийчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Я ухожу с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни. Мы вместе развивали нашу родную Хмельницкую область и нам удалось многое сделать. По результатам мониторинга Министерства регионального развития по 2017 год Хмельнитчина заняла 9 место в Украине", - написал Корнийчук.

Также он отметил, что уходит с должности, но не уходит из политики. "Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", - написал Корнийчук.

Напомним, Александра Корнийчука назначили председателем Хмельницкой областной государственной администрации в апреле 2016 года.

Справка УНИАН. Александр Корнийчук родился 30 мая 1973 года в Староконстантинове Хмельницкой области. Окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище им. Харченко, получил квалификацию специалиста-инженера по эксплуатации машин инженерного вооружения.

В 2012 году был избран народным депутатом Украины VII созыва по списку партии “УДАР”.

Сейчас возглавляет Хмельницкую областную организацию политической партии “Общественное движение “Народный контроль”.

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Теги: #ОГА#Хмельнитчина