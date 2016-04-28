В Хмельницком представили нового председателя ОГА Корнийчука

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя области в помещении Хмельницкой ОГА представил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

По словам Ковальчука, главными критериями оценки нового руководителя области будут привлечение инвестиций в экономику и предоставление социальной защиты участникам АТО на востоке Украины.

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После официальной части в сессионном зале возникли небольшие потасовки между активистами и охраной Ковальчука за отказ предоставить слово представителям общественности во время представления нового председателя ОГА.

После этого первый заместитель главы АП около 20 минут общался с активистами и пообещал в течение месяца разобраться с выдвинутыми требованиями и претензиями.

Среди претензий активистов: кулуарное назначение нового председателя ОГА, поскольку 1 мая вступает в силу новый закон о Государственной службе, который предусматривает отбор председателей ОГА на конкурсной основе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 декабря 2015 года уволил с должности председателя Хмельницкой ОГА Михаила Загороднего, который 27 ноября был избран председателем Хмельницкого областного совета. С тех пор обязанности председателя ОГА исполнял первый заместитель Василий Процюк.

Справка УНИАН. Александр Корнийчук родился 30 мая 1973 года в Староконстантинове Хмельницкой области. Окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище им. Харченко, получил квалификацию специалиста-инженера по эксплуатации машин инженерного вооружения.

В 2012 году был избран народным депутатом Украины VII созыва по списку партии “УДАР”.

Сейчас возглавляет Хмельницкую областную организацию политической партии “Общественное движение “Народный контроль”.