В Хмельницком представили нового председателя ОГА Корнийчука

13:44, 28 апреля 2016
Политика
537
обновлено

В Хмельницком сегодня представили нового председателя областной государственной администрации Александра Корнийчука.

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя области в помещении Хмельницкой ОГА представил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

По словам Ковальчука, главными критериями оценки нового руководителя области будут привлечение инвестиций в экономику и предоставление социальной защиты участникам АТО на востоке Украины.

Читайте такжеРивненский облсовет избрал нового председателя

После официальной части в сессионном зале возникли небольшие потасовки между активистами и охраной Ковальчука за отказ предоставить слово представителям общественности во время представления нового председателя ОГА.

После этого первый заместитель главы АП около 20 минут общался с активистами и пообещал в течение месяца разобраться с выдвинутыми требованиями и претензиями.

Среди претензий активистов: кулуарное назначение нового председателя ОГА, поскольку 1 мая вступает в силу новый закон о Государственной службе, который предусматривает отбор председателей ОГА на конкурсной основе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 18 декабря 2015 года уволил с должности председателя Хмельницкой ОГА Михаила Загороднего, который 27 ноября был избран председателем Хмельницкого областного совета. С тех пор обязанности председателя ОГА исполнял первый заместитель Василий Процюк.

Справка УНИАН. Александр Корнийчук родился 30 мая 1973 года в Староконстантинове Хмельницкой области. Окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище им. Харченко, получил квалификацию специалиста-инженера по эксплуатации машин инженерного вооружения.

В 2012 году был избран народным депутатом Украины VII созыва по списку партии “УДАР”.

Сейчас возглавляет Хмельницкую областную организацию политической партии “Общественное движение “Народный контроль”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter