Уволенный из-за коррупции экс-глава Госэкоинспекции не задекларировал землю в Ялте, автомобили, проданный катер - НАПК

НАПК о направить в НАБУ обоснованные заключения об отсутствии достоверных данных в декларациях Заики.

Бывший председатель Государственной экологической инспекции Андрей Заика не указал в электронных декларациях за 2015-2016 годы имущество на сумму 4,6 млн гривень.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В Национальное антикоррупционное бюро Украины будут направлены обоснованные заключения, утвержденные по результатам полных проверок е-деклараций за 2015 и 2016 годы председателя Государственной экологической инспекции Заики Андрея Николаевича", - говорится в сообщении.

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Соответствующее решение было принято на заседании Нацагентства.

"Заика в декларации за 2015 год не указал собственный земельный участок в Ялте, участок жены в Киевской области и 3 земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях. Также не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера", - заявляют в антикоррупционном ведомстве.

По данным НАПК, в декларации за 2016 год чиновник не указал автомобиль Peugeot 2008, приобретенный его матерью в этом же году, а также доход, полученный ею и женой от продажи объектов недвижимого и движимого имущества: двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей.

"В обеих декларациях Заика не указал финансовые обязательства перед банком по кредитному договору, которые выполнил только в 2017 году. Кроме того, по результатам проверки установлено, что чиновник получал от Нацбанка лицензию на осуществление инвестиций за рубежом. Предоставляя объяснения Национальному агентству, Заика подтвердил, что приобрел корпоративные права за рубежом, однако какой компании - не сообщил. Всего в каждой декларации чиновника выявлено неотобраражение объектов декларирования на сумму более 4,6 млн грн", - отметили в НАПК.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

"Национальное агентство также отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования", - заявили в НАПК.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 Кабмин утвердил концепцию реформирования системы государственного контроля в сфере охраны окружающей природной среды, которая предусматривает ликвидацию Государственной экологической инспекции и создание нового органа - Государственной природоохранной службы Украины.

В июне 2016 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что одним из приоритетов деятельности Минэкологии является создание новой интегрированной экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года. Также министр анонсировал обновление кадрового состава Госэкоинспекции, который насчитывал 2700 человек.

11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование деятельности экс-председателя Госэкоинспекции Андрея Заики. 17 февраля Семерак сообщил, что Минэкологии завершило проверку Госэкоинспекции, по результатам которой был выявлен ряд коррупционных нарушений.

22 февраля коллегия Минэкологии приняла решение о привлечении Заики к дисциплинарной ответственности.