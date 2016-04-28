Подозреваемого в коррупции заместителя министра экологии отстранили через два дня после назначения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

26 апреля Канцурак обратился к министру с заявлением о проведении служебного расследования в связи с заявлениями представителей общественных организаций о возможных фактах коррупции. Соответствующие документы были переданы премьер-министру Украины в установленном порядке.

Как сообщалось, по данным СМИ, Канцурак, который 26 апреля был назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, фигурирует в коррупционном скандале.

Во времена президента Виктора Януковича Канцурак был директором Департамента заповедного дела Минэкологии, которое возглавлял сначала Николай Злочевский, а потом Эдуард Ставицкий.

Читайте такжеГройсман обратится в НАБУ насчет назначенного им в Минэкологии фигуранта коррупционного скандалаВ этом качестве в 2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета министерства во время закупки спутниковых снимков территории Украины в австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49,38 млн грн, хотя Харьковская Национальная академия городского хозяйства предлагала эти фото за 250 тыс. грн.

Однако тендерный комитет под формальным предлогом отклонил заявку государственного украинского учреждения в пользу австрийской фирмы

С сентября 2014 года Канцурак работал в Секретариате правительства, тогда Семерак был министром Кабмина. Последний год Канцурак возглавлял Департамент по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей среды и агропромышленного комплекса.

Канцурак в 2000-х годах был помощником народного депутата Николая Лисина (Партия регионов) - бизнес-партнера Николая Злочевского. Впоследствии Канцурак имел удостоверение помощника от нардепов Константина Бондарева (БЮТ, банк "Велес", водка "Бондарев") и Геннадия Федоряка (Партия регионов, был председателем правления "Черновцыгаза").