Россия снова заблокировала расширение мониторинговой миссии ОБСЕ на украинской границе

Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель США в ОБСЕ Дэниел Бэр, пишет "Радио Свобода".

«Россия снова заблокировала расширение мониторинговой миссии на российских пунктах пропуска. Нужно увидеть конструктивные шаги, а не преграды на пути имплементации Минских договоренностей», - отмечает Бэр.

Russia again blocks expansion of Observer mission at Russian checkpts. Need to see constructive steps, not obstruction, on Minsk implemntatn - Daniel Baer (@danbbaer) November 20, 2014

Между тем мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» будет продлен еще на месяц - до 23 декабря. Такое решение было принято 20 ноября единогласно всеми 57-ю членами организаций, говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

«Мандат миссии остается неизменным. Руководствуясь принципами объективности и прозрачности, представители миссии будут мониторить ситуацию, включая движение через украинско-российскую границу на двух российских пунктах пропуска», -говорится в сообщении.

Россия заблокировала расширение миссии ОБСЕ не впервые. 22 октября представитель США в ОБСЕ обвинила Москву в блокировании расширение международного мониторинга ОБСЕ по украинско-российским рубежом на Донбассе. В частности, Россию обвинили в необоснованных ограничениях» для 16 наблюдателей ОБСЕ и трех административных ассистентов, которые занимаются мониторингом российских пунктов пропуска «Гуково» и «Донецк».

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В МИД Украины подтвердили, что Россия блокировала решения расширения миссии ОБСЕ на украино-российской границе.

Между тем представитель России при ОБСЕ Андрей Келин утверждал, что заявления о блокировании Россией решений ОБСЕ неуместны. По его словам, минский протокол от 5 сентября касается наблюдения за границей со стороны Украины, поэтому о мониторинге нужно договариваться с пророссийскими боевиками, а не с Россией. Келин отметил, что приглашение Россией пограничной миссии ОБСЕ на два пункта на границе с Украиной было жестом доброй воли.

5 сентября Минске участники трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе подписали протокол, первый пункт которого предусматривал прекращение огня. 19 сентября подписан меморандум о реализации этого пункта протокола от 5 сентября, согласно которым представители ОБСЕ должны осуществлять мониторинг за украинско-российской границей на Донбассе. Эти договоренности систематически нарушаются.