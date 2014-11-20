Работу миссии ОБСЕ на Донбассе продлили до 23 декабря

Об этом по итогам заседания Постоянного совета сообщил официальный представитель организации, передает ТАСС.

Документ предполагает продление мандата миссии наблюдателей на постах "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе.

Страны ОБСЕ также решили "расширить количество наблюдателей до 22". Ранее миссия состояла из 16 сотрудников и нескольких человек персонала.

Планируется, что затраты на содержание миссии на время согласованного мандата составят около 150 тыс. евро.

Согласованный 24 июля мандат был рассчитан на три месяца, а в конце октября продлен еще на один месяц.

Тогда при обсуждении вопроса о продлении несколько стран ОБСЕ предложили расширить мандат на другие КПП и участки границы. Как ранее заявлял постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин, такие предложения поступали и при проработке согласованного сегодня мандата. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона готова продлить работу только в существующем формате.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

В соответствии с меморандумом, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Читайте такжеГлава спецмиссии ОБСЕ завтра поедет на ДонбассПредставители украинской власти неоднократно отмечали необходимость увеличения количества наблюдателей миссии ОБСЕ и распространения ее деятельности на всю границу с РФ.

23 октября во время встречи представителей ОБСЕ в Вене Россия заблокировала расширение миссии на границе с Украиной.

Справка УНИАН. 21 марта Постоянный совет ОБСЕ принял решение о направлении в Украину Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью в Украине.