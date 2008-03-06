Наконец-то! Верховная Рада начала работу

В Верховной Раде началось пленарное заседение. В зале зарегистрировались 446 нардепов.

Спикер парламента Арсений Яценюк заявил, что не может сказать, какое это заседание - "не то утреннее, не то вечернее".

Сегодня в Верховной Раде подписан Протокол взаимопонимания. Как передает корреспондент УНИАН, об этом после открытия пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. При этом он отметил, что лидерами фракций высказываются некоторые замечания к протоколу взамопонимания.

В то же время, по его словам, протокол вступает в силу после принятия постановления относительно НАТО.

А.ЯЦЕНЮК также положительно оценил тот факт, что ВР возобновила свою работу. «Это, наконец, состоялось», - сказал он.

Почти сразу же Верховная Рада приняла постановление «О решении относительно вступления Украины в организацию Североатлантического договора (НАТО)».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

За постановление проголосовали 175 народных депутатов из фракции Партии регионов, 34 из БЮТ, 19 депутатов из НУ-НС и 20 депутатов из Блока Литвина.

Проектом предусмотрено, что решение относительно международного договора о вступлении Украины в НАТО принимается только по результатам всеукраинского референдума, который может проводиться по народной инициативе в соответствии с законом Украины «О всеукраинском референдуме». Также документом предусмотрено, что председатель Верховной Рады Украины должен сообщить генеральному секретарю НАТО об этом решении парламента Украины.

Выступая по мотивам голосования, лидер ПР Виктор Янукович заявил, что рад, что парламент поддержал предложенный регионалами проект постановления относительно НАТО. “Отмеченный проект является свидетельством того, что мы отстаивали и будем отстаивать право народа решать вопрос относительно присоединения к НАТО, и закрепляет возможность любых действий власти относительно присоединения в НАТО только после референдума”, - сказал Янукович.

“Поект Яценюка был, но ничего...” – отреагировал на это спикер ВР.

После этого Яценюк заявил, что парламент прерывается на проведение Согласительного совета, на котором (в 15.15) фракции должны определить повестку дня ВР. Вечернее пленарное заседание начнется в 16.00, - уточнил спикер.