Le Figaro: Мистраль и тень шербурских кораблей

В статье, которая называется «Мистраль и тень шербурских кораблей», опубликованной во французской газете Le Figaro, Изабель Лассер пишет, что в понедельник произошел инцидент, когда 400 российских моряков, которые с начала лета проходили обучение на корабле «Владивосток» в Сен-Назере, хотели окончательно переселиться на универсальный десантный корабль. Официальная дата поставки корабля «Мистраль» в Россию была назначена на 14 ноября, во всяком пока французское правительство не отменило церемонию «вручения ключей», организованную компанией-производителем DCNS, но моряки вели себя так, как будто ничего не изменилось. Поскольку их подготовка закончилась несколько дней назад, как и последние учения в море, они хотели перенести свои личные вещи с учебного корабля «Смольный», где они ночевали, на «Владивосток», который уже готов выйти в море. Но им помешали это сделать. С тех пор им разрешают подниматься на корабль только в течение дня. «Перенеся свои вещи на корабль, моряки могли бы захватить его, он стал бы российским. Было бы очень сложно их выселить. Если бы они окончательно перебрались, это могло бы стать сигналом того, что они готовятся к отплытию», – сообщил хорошо осведомленный источник.

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Неужели французские власти опасаются, что российские моряки уплывут «по-английски», не попрощавшись? Может ли повториться сценарий 1969 г., когда в канун Рождества были «похищены» шербурские корабли? Договор купли-продажи 12 ракетных катеров был подписан с Израилем еще в 1965 г. Но из-за Шестидневной войны (июнь 1967 г.), Шарль де Голль издал указ о введении эмбарго на продажу Израилю оружия для наступления. После того как Израиль атаковал аэропорт Бейрута в декабре 1968 г., он также разорвал контракт на поставки катеров. Однако израильским спецслужбам удалось вывести катера в ночь с 24 на 25 декабря 1969 г. из Шербура и благополучно доставить их в Хайфу. Такие действия израильских спецслужб казались насмешкой над французскими властями. Тем не менее, историки утверждают, что французское правительство было в курсе намерений израильтян и позволило им это сделать. В то время Израиль уже выплатил часть денег за корабли.

Тайное наблюдение

Российская сторона уже полностью заплатила за «Владивосток», ждет ли его такая же участь? «Я боюсь, что однажды утром мы проснемся, а «Владивостока» уже здесь не будет», – говорит источник, близкий к делу. Он добавил: «Мы долго уже об этом думаем. Россияне – наши партнеры, но лучше быть готовыми к любым неожиданностям». Во время испытаний в море за «Владивостоком» тайно следили французские службы безопасности, поскольку в Шербуре, еще до того как израильские спецслужбы провели свою операцию, двум катерам удалось выйти из территориальных вод Франции во время испытаний в море... Силы правопорядка Министерства внутренних дел недавно усилили наблюдение в порту Сен-Назера. Сегодня, чтобы «Мистраль», который сейчас находиться в закрытом бассейне, смог тайно сняться с якоря, его пришлось бы провести через несколько шлюзов, и нужно было бы воспользоваться помощью местных пособников...