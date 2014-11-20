Гиркин рассказал, кто наступал на Мариуполь

Об этом он заявил в интервью праворадикальной газете "Завтра".

В частности, в течении разговора Гиркин несколько раз упомянул о приходе неких "отпускников" в августе, спасшем боевиков от окончательного разгрома.

"Если бы мы остались в Славянске, то через неделю, максимум через две, Донецк бы пал. А выйдя, мы сорок суток держали Донецк до прихода "отпускников". Хотя последние дни были просто отчаянные", - рассказал диверсант.

Читайте такжеГиркин о Донбассе: Я планировал сделать все как в КрымуПо его словам, именно "отпускники" атаковали украинские части на южном направлении и вышли к Мариуполю, причем Гиркин признал, что без них боевиков бы ждал разгром.

"Отдельные подразделения ополчения были им ("отпускникам" - ред.) подчинены. Но в основном на Мариуполь наступали "отпускники". Когда они ушли (по данным НАТО, СНБО и Информационного Сопротивления, российские войска продолжают дислоцироваться на территории Украины - ред.), зыбкая осталась и линия фронта, и возможности", - сказал Гиркин.