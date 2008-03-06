Литвин говорит, что если все будет хорошо, в 13.00 ВР начнет голосовать

В 12.30 в Верховной Раде начались очередные консультации относительно возможности проведения сегодня пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

По его словам, сейчас проходят заседания всех фракций, на которых якобы обсуждается компромиссный вариант постановления относительно НАТО. Проектом постановления предусматривается, что решение о вступлении Украины в НАТО принимается лишь по результатам Всеукраинского референдума, который происходит по народной инициативе на основании закона о всеукраинском референдуме. Проект постановления также предусматривает, что председатель ВР должен сообщить генсеку НАТО о принятии соответствующего решения.

В.ЛИТВИН отметил, что если “договоренности подтвердятся, то в 13.00 состоится голосование в сессионном зале”.