Для переговоров по Донбассу подходят все форматы, если они приносят результат - посол Франции

Посол Франции в Украине Ален Реми заявляет, что его страна поддерживает все форматы переговоров по решению ситуации на Донбассе, если они приносят результат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Все форматы подходят, если они приносят результаты", - отметил Реми.

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Вместе с тем, по его убеждению, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которая собиралась в Минске, является неплохой платформой для проведения переговоров. Также, по словам посла, нормандский формат является неплохим форматом для решения ситуации на востоке Украины.

"Мы постоянно говорим, что мы хотим, чтобы действенный мирный процесс был возобновлен и чтобы контактная группа минская, она еще раз встретилась в нормальных условиях, как это было 5 и 19 сентября", - добавил Реми.

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Также посол сказал, что Франция полностью поддерживает все инициативы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине.