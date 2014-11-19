В Литве войну на Донбассе считают следствием безнаказанности России за войну в Грузии

"Давайте будем последовательны, для начала давайте будем уважать свои собственные решения, тогда можно будет ожидать, что наши решения будут уважать и другие. Почему другие должны уважать наши решения, если мы сами этого не делаем? И те уроки, которые мы не выучили в 2008 году, это очевидно, были выучены теми, кто теперь проводит агрессивную политику. И почему они не должны повторять тот же сценарий? Очевидно, что они будут делать то же самое, если их политика - экспансия", - сказал Линкявичюс на проходящей в среду в Сейме дискуссии по вопросам безопасности.

Об этом пишет Delfi.lt.

Линкявичюс утверждал, что совсем не удивлен действиями России против Украины, потому что Запад не требовал строгого соблюдения своих требований к Москве после войны на Кавказе.

"Ситуация в Украине и поблизости вполне симптоматична. И то, что происходит в Украине, связано не только с нею - это связано и с нами. Я говорю о нашей точке зрения, способности понять, что происходит, сделать выводы. И многие вещи - словно дежавю, и, когда мы говорим, что мы удивлены тем, как все происходило, мы не искренни. Я лично не удивлен. После 2008-ого, после войны на Кавказе, после всех этих событий, мы, конечно, можем дискутировать, кто все начал, кто сделал первый шаг, но мы видим результат - оккупированные территории Грузии, укрепление военной мощи. Так давайте посмотрим назад - в документы, о которых было договорено, в которых мы высказались, что мы против, какие требования предъявляются к России, чтобы она могла вернуться к нормальному сотрудничеству. И спустя пару месяцев мы вернулись к нормальным экономическим отношениям, потому что это важно для экономики, бизнеса", - сказал министр.

"Ситуация напряженная не только из-за событий, которые произошли, но и из-за нашего собственного поведения, уроков, которые мы своевременно не усвоили, мер, которые иногда просто полумеры, а иногда запоздалые. Мы не виноваты в событиях в "горячих точках", не мы являемся их причиной, но также - мы могли быть частью решения, хотя иногда ею не являемся, оставаясь наблюдателями, вместо того, чтобы предпринимать действия", - сказал литовский министр.

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После короткой войны между Грузией и Россией в 2008 году президенты России, Грузии и Франции подписали соглашение о перемирии, в нем был предусмотрен и отвод российских войск. Однако Россия все еще держит свои войска в Южной Осетии и Абхазии, которые признала независимыми государствами. Международное сообщество считает эти регионы оккупированными территориями.

Дискуссию в сейме по вопросам безопасности организовали сейм, МИД Литы и Европейский центр исследований безопасности Джорджа Маршалла.