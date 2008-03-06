Бессмертный проведет селекторное совещание с главами ОГА

В пятницу, 7 марта, в 7.30 заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ проведет селекторное совещание с главами областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главная тема совещания – выполнение Указа Президента Украины от 3 марта 2008 года «О проведении Весенней толоки по озеленению и благоустройству».

Планируется, что в совещании также примет участие руководство Министерства регионального развития и строительства, Министерства охраны окружающей естественной среды, Госкомлесхоза, «Укравтодора».

Совещание состоится в помещении ОАО «Укртелеком» (бул. Т.Шевченко, 18).

За справками обращаться по телефону: 255-63-18.