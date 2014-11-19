В Сумской области уже полгода ищут пропавшего руководителя избирательного штаба Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника следственного управления УМВД Украины в Сумской области Геннадий Жуков.

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По его словам, создана специальная межведомственная следственно-оперативная группа. «Этим делом усиленно занимаются работники правоохранительных органов не только Сумской области. Оно находится на контроле президента Украины, руководства Министерства внутренних дел, прокуратуры и СБУ. Уже проведен ряд следственных действий, опрошено более 600 человек. Если измерять проведенную работу количеством томов, какое сегодня насчитывает это уголовное производство, то их уже 30. Работа по раскрытию этого дерзкого преступления не прекращается», – заявил Жуков.

Он отметил, что в интересах следствия не может озвучить все версии, которые отрабатываются. Жуков обратился к СМИ с просьбой сообщить гражданам номера телефонов, по которым они могут анонимно сообщить информацию, которая поможет следствию: (0542) 667-174, 667-173.

Как сообщал УНИАН, Лихман пропал 18 мая. По этому факту было открыто уголовное производство. Впоследствии выяснилось, что Лихмана похитили неизвестные сразу же после поездки в Сумы Порошенко.

Начальник управления МВД Украины в Сумской области Анатолий Ричкаль сообщал, что «одна из версий, которую разрабатывают правоохранительные органы, это то, что в руки Лихмана попала часть «черной бухгалтерии», найденная в апреле вблизи Сум. Там фигурируют данные о сделках разных фирм из многих городов Украины. Мы знаем, что к Лихману подходили люди, хотели договориться, чтобы он отдал эти бумаги. Лихман был известным человеком: кроме политики, занимался спортом, был чемпионом Евразии по кикбоксингу. Поэтому с ним многие хотели бы «пообщаться». Это тоже рассматривается как возможный повод для похищения. Также не исключаем, что кое-кто в это сложное время хотел бы таким образом дестабилизировать ситуацию в области».