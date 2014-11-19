Россия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)

Об этом сообщает Мобильная группа правозащитников в Facebook.

"Российская пропаганда встречает в симферопольском аэропорту гостей обилием антиукраинской литературы. Удивительно, что все это уже успели написать и напечатать в многотысячном тираже", - говорится в проиллюстрированном фото сообщении группы.

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Также, как сообщает ТАСС, в России в рекордном темпе переписали и издали идеологически правильную "Историю Крыма".

Ранее активисты организации "Не будь байдужим!" сообщали о случаях сожжения украиноязычных книг в Крыму. Так, крымский активист организации спас от уничтожения Библию, "Очерк истории культуры Украины" академика Мирослава Поповича, работы классиков украинской литературы Юрия Липы, Бориса Антоненко-Давидовича, Виктора Домонтовича.