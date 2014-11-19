Советник Порошенко: Против Украины привлечены 40 тысяч хорошо экипированных бойцов

Председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Игорь Смешко заявляет, что против Украины привлечено 40 тыс. бойцов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на конференции.

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"Мы находимся под угрозой атаки. Против нас и нашей территории, которая сейчас оккупирована не только повстанцами, но также регулярными российскими войсками, привлечено около 40 тыс. тренированных и очень хорошо экипированных бойцов", - сказал Смешко.

При этом он подчеркнул, что Украина очень нуждается в помощи от Запада, а особенно - от США в предоставлении необходимого защитного вооружения.

По словам Смешко, переговоры с международными партнерами Украины по этому вопросу продолжаются.