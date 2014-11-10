НАТО подтверждает последние сообщения ОБСЕ о вторжении российских войск в Украину - источник

Доклады ОБСЕ о пересечении украинской границы российскими войсками и техникой отвечают наблюдениям НАТО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил военный офицер НАТО.

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"НАТО известно о разных последних сообщениях ОБСЕ и средств массовой информации относительно российских войск и военной техники, которые пересекают границу в Украине. Эти сообщения отвечают последним тенденциям и деятельности, за которой наблюдают НАТО и союзники по НАТО”, - сказал собеседник агентства.