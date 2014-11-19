ГПУ: Захарченко разработал план смещения предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола в Киеве по поводу расследования преступлений против участников акций протеста с ноября 2013 года по февраль 2014 года сообщил заместитель генерального прокурора Олег Залиско.

«Захарченко, действуя в интересах Януковича, разработал план смещения с должности Владимира (Сабодана)”, - сказал Залиско.

По его словам, в этот план были вовлечены заместитель Захарченко Виктор Дубовик, тогдашний начальник столичной милиции Валерий Коряк и ряд других лиц.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, в частности вследствие действий правоохранителей митрополит Владимир в течение 179 суток находился под слежкой и фактически был лишен возможности свободно передвигаться без контроля со стороны правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая 2014 г. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и других бывших высокопоставленных должностных лиц по факту незаконного давления на митрополита Владимира с целью устранения его от управления УПЦ МП.

В ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что митрополит Владимир придерживался позиции невмешательства церкви в политику, чем вызывал недовольство Януковича, который желал заручиться поддержкой УПЦ МП на выборах в 2015 году.