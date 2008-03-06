Люди Луценко в ВР увидели признаки заговора и обвиняют Яценюка

Депутатская группа «Народная самооборона» обращается к Секретариату Президента и правительству прекратить "публичное и подковерное противостояние", несущее угрозу единству коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутатской группы «Народная самооборона» по поводу парламентского кризиса в Украине.

Народные депутаты группы «Народная самооборона» фракции НУ-НС заявляют, что парламентаризм в Украине и единство демократических сил находятся под угрозой.

"Второй месяц работа Верховной Рады Украины парализована. Искусственно создан Партией регионов парламентский кризис, вызванный ее нежеланием и неспособностью находиться в цивилизованной оппозиции. Деструктивные действия Партии регионов под надуманным поводом борьбы против НАТО в действительности имеют целью любой ценой разрушить коалицию БЮТ - НУ-НС и вернуться к власти", - говорится в заявлении.

По убеждению депутатов "Народной самообороны", это не имело бы никаких последствий, "если бы оппозиция не имела союзников среди отдельных высокопоставленных властных чиновников, которые продолжают плести интриги, пытаясь слепить новую разновидность так называемой «широкой» коалиции". По сути, считают авторы заявления, "имеют место признаки заговора, целью которого является ревизия воли избирателей и достижение очередной закулисной договоренности олигархических элит". В последнее время этой цели, как считают в "Народной самообороне", объективно, способствует позиция председателя Верховной Рады, "чья пассивность и нежелание вести пленарные заседания ставят ситуацию на грань коллапса".

Как подчеркивается в заявлении, "следствием этих скоординированных действий является не только отсутствие так необходимой сегодня законодательной работы, но и уничтожение парламента как составной части власти в Украине".

В "Народной самообороне" отмечают, что Верховная Рада неотвратимо приближается к 30-дневному сроку бездеятельности, наступление которого неминуемо ставит ее в полулегитимное существование, делает заложницей внешних решений относительно ее дальнейшего существования, или собственного решения о саморозпуске.

Как отмечают депутаты "Народной самообороны", "такая безответственная и деструктивная политика Партии регионов и тех, кто ей подыгрывает, может во второй раз поставить Украину на грань досрочных парламентских выборов". В то же время, по убеждению авторов заявления, "эти выборы сегодня не имеют ничего общего с интересами подавляющего большинства наших граждан, которые уже дважды после помаранчевой революции - в 2006-м и 2007-м годах - подтверждали свой демократический выбор".

В "Народной самообороне" уверены, что перевыборы будут означать очередное напряжение в обществе, "дадут в руки отдельных авантюрных политиков возможность для субъективных авторитарных и даже неконституционных действий". По мнению авторов заявления, "цель архитекторов досрочных выборов - переформатировать коалицию в своих интересах".

При этом в "Народной самообороне" обращают внимание, что "все эти события в парламенте происходят на фоне взаимных информационных уколов между Секретариатом Президента и правительством, взаимного обмена телеграммами и обвинениями, что только вдохновляет парламентскую оппозицию на активизацию своих действий". Авторы заявления также считают неслучайным, что именно на этот период пришлось "беспрецедентное давление на наше государство со стороны России в газовом вопросе". "Наш восточный сосед, руководствуясь собственными геополитическими интересами, использует слабость украинской власти и противоречия среди лидеров демократической коалиции для удержания Украины в зоне зависимости от себя", говорится в заявлении.

В связи с этим депутаты "Народной самообороны" заявляют, что властная демократическая элита просто обязана в этом важном для Украины вопросе занять консолидированную позицию и руководствоваться национальными, а не корпоративными или личными интересами.

«Народная Самооборона» подтверждает свою принципиальную позицию на немедленное возобновление полноценной работы Верховной Рады Украины и считает, что в таких условиях коалиция демократических сил имеет все возможности показать работу в интересах общества.

Авторы заявления призывают Президента Украины, правительство, фракции демократической коалиции к единству и совместным действиям с целью реализации идей и задач, провозглашенных на Майдане.